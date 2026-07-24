Anexión sin declaración

El mapa, publicado bajo el título Asentamiento pionero en Judea y Samaria 5785, documenta el establecimiento de más de 200 puestos avanzados y granjas pastoriles de colonos. No es simplemente una pieza de propaganda dirigida a los colonos, sino que representa un documento estratégico que refleja la profunda transformación de los mecanismos de control israelí sobre Cisjordania. El mapa corresponde al año 5785 según el calendario hebreo, es decir, al período comprendido entre finales de 2024 y finales de 2025. Lleva el emblema de la Asociación de las Colinas Pioneras, mientras que su difusión se hizo a través de plataformas y grupos vinculados a la Juventud de las Colinas y a la Dirección de las Colinas del Frente de Confrontación, estructuras colonizadoras activas en la promoción y expansió...
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