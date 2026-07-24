Anexión sin declaración - Semanario Brecha
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Las granjas pastoriles israelíes y la transformación de la geografía palestina

Anexión sin declaración

Rasem Bisharat
24 julio, 2026
- Tiempo de lectura: 8 min

El mapa de asentamientos publicado por entidades colonizadoras israelíes revela una fase sin precedentes de expansión de los asentamientos pastoriles en Cisjordania. Todo indica que se trata de un proyecto integral destinado a rediseñar la geografía palestina e imponer nuevos hechos políticos sobre el terreno.

Un colono israelí del nuevo asentamiento judío de Karmel observa los movimientos en la aldea palestina de Umm al-Khair, al sur de la ciudad de Yatta, en la zona sur de Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel, el 14 de abril. AFP, Hazem Bader.

El mapa, publicado bajo el título Asentamiento pionero en Judea y Samaria 5785, documenta el establecimiento de más de 200 puestos avanzados y granjas pastoriles de colonos. No es simplemente una pieza de propaganda dirigida a los colonos, sino que representa un documento estratégico que refleja la profunda transformación de los mecanismos de control israelí sobre Cisjordania. El mapa corresponde al año 5785 según el calendario hebreo, es decir, al período comprendido entre finales de 2024 y finales de 2025. Lleva el emblema de la Asociación de las Colinas Pioneras, mientras que su difusión se hizo a través de plataformas y grupos vinculados a la Juventud de las Colinas y a la Dirección de las Colinas del Frente de Confrontación, estructuras colonizadoras activas en la promoción y expansió...

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Publicado en: Edición 2122 Mundo
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