 La presión - Semanario Brecha
Acento: El chantaje Suscriptores
Peripecias del vínculo entre Uruguay y Estados Unidos

La presión

Salvador Neves
18 septiembre, 2026
- Tiempo de lectura: 8 min

En la última semana la embajada estadounidense en Montevideo ventiló un documento mediante el cual se busca presionar al gobierno uruguayo para que introduzca cambios en su relación con la misión de médicos cubanos que actúa en el país. No es el primer episodio de tensión que enfrenta la diplomacia uruguaya, cuyas respuestas no parecen del todo homogéneas frente a la –no menos– ininteligible política exterior de Estados Unidos.

Mauricio Zina.

El año arrancó intimidante para los habitantes del patio trasero de Estados Unidos y para los enemigos de sus amigos de Israel. Durante la madrugada del 3 de enero, una unidad de élite del Ejército estadounidense secuestró a Nicolás Maduro y a su esposa en una operación que duró 40 minutos; los venezolanos todavía están presos en Nueva York imputados por narcotráfico, lavado de dinero y corrupción. Para entonces –el 16 de enero–, según las autoridades gazatíes, iban 450 muertos y 1.250 heridos a manos de las fuerzas israelíes desde el alto el fuego, decretado en octubre del año anterior. A la vez, el presidente estadounidense, Donald Trump, les prometía a los iraníes que protestaban contra el régimen que la ayuda iba en camino; sin embargo, los manifestantes seguían muriendo como moscas. «...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Acento: El chantaje Edición 2130 Uruguay
Palabras clave:

Artículos relacionados

Acento: El chantaje Suscriptores
La persecución a las misiones médicas cubanas

Ganadores y perdedores
Javier Gómez Sánchez
Edición 2127 Suscriptores
Testimonio desde Cuba

Lo que no calcularon, nuestra animalización
Laidi Fernández de Juan
Edicion 2125 Suscriptores
Cien años del nacimiento de Fidel Castro

Añoranza por el comandante
Daniel Valero
Edicion 2125
Sobrevivir es lo primero

El tiempo dirá
Iramis Rosique Cárdenas
Edición 2124 Suscriptores
Privatización de la salud en Cuba

Sin remedio
Daniel Valero