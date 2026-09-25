 «Antes de Lula el nordeste era una región olvidada» - Semanario Brecha
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Con el presidente del Partido de los Trabajadores en Bahía, Tassio Santos de Brito

«Antes de Lula el nordeste era una región olvidada»

Sofía Kortysz Vaz desde San Salvador de Bahía 
25 septiembre, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

A menos de diez días de las elecciones en Brasil, donde se sabrá si el gigante latinoamericano continuará bajo un gobierno progresista, a contrapelo del continente, o volverá a la ya experimentada extrema derecha, el portavoz en el nordeste y dirigente del principal partido del oficialismo dialogó con Brecha sobre las particularidades de la región, definitoria en los triunfos pasados.

Tassio Santos de Brito, presidente del PT en Bahía. Sofia Kortysz Vaz.

—¿Comencemos por los orígenes del Partido de los Trabajadores [PT] en Bahía, porque mucho se habla de que fue aquí, y no en San Pablo, donde surgió la idea de generar esta fuerza política. —Lula cuenta que aquí, en Bahía, mantuvo las primeras conversaciones para fundar el PT, que aquí comenzó a debatir con algunos compañeros sobre la necesidad de contar con un partido político. Eran tiempos de dictadura y ellos percibían que, si bien había muchos candidatos que pretendían representar a la clase trabajadora dentro de los partidos políticos existentes, no había un partido propio de la clase trabajadora en el que los mismos trabajadores pudieran ejercer esa representación. En Bahía, el PT nació a partir de un movimiento sindical muy fuerte, con el Polo Petroquímico de Camaçari, de las Iglesia...

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Publicado en: Edución 2131 Mundo
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