«Antes de Lula el nordeste era una región olvidada»

—¿Comencemos por los orígenes del Partido de los Trabajadores [PT] en Bahía, porque mucho se habla de que fue aquí, y no en San Pablo, donde surgió la idea de generar esta fuerza política. —Lula cuenta que aquí, en Bahía, mantuvo las primeras conversaciones para fundar el PT, que aquí comenzó a debatir con algunos compañeros sobre la necesidad de contar con un partido político. Eran tiempos de dictadura y ellos percibían que, si bien había muchos candidatos que pretendían representar a la clase trabajadora dentro de los partidos políticos existentes, no había un partido propio de la clase trabajadora en el que los mismos trabajadores pudieran ejercer esa representación. En Bahía, el PT nació a partir de un movimiento sindical muy fuerte, con el Polo Petroquímico de Camaçari, de las Iglesia...