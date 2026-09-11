 Fe, familia, armas y gran capital - Semanario Brecha
Edición 2129 Suscriptores
El sur de Brasil, la tierra prometida del bolsonarismo

Fe, familia, armas y gran capital

Sofía Kortysz Vaz desde Santa Catarina 
11 septiembre, 2026
- Tiempo de lectura: 7 min

En Santa Catarina, a menos de dos horas de vuelo de Montevideo, en una región en la que muchos uruguayos eligen veranear, la extrema derecha brasileña ha encontrado su mayor respaldo. Un conservadurismo bien arraigado, los orígenes alemanes de muchos de sus habitantes, el peso de la Iglesia evangélica y la incidencia de un número inusual de billonarios se conjugan allí en favor de Flávio Bolsonaro.

Flavio Bolsonaro en un acto en la ciudad de Florianópolis, Santa Catarina. AFP, Vitor Sousa.

«Así como hubo un antes y después de Cristo, hubo un antes y después de la llegada al poder de Jair Bolsonaro, ocho años atrás», dijo a Brecha un integrante del Partido de los Trabajadores en Santa Catarina en un encuentro entre militantes favorables al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. «Ojo, no comparo a Bolsonaro con Cristo», aclaró sonriente. En las elecciones de 2018, Jair Bolsonaro ganó en todo el sur del país, pero fue en el estado de Santa Catarina donde mejores resultados tuvo, al obtener el 75,9 por ciento de los votos, contra el 24 por ciento del candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad. En 2022 no le fue tan bien, pero el desafío era mayor: competía contra el actual presidente, Lula, que acababa de ser liberado. Aun así, la diferencia entre ambos fue muy co...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Edición 2129 Mundo
Palabras clave:

Artículos relacionados

Edición 2119
Guerra institucional en Brasil

En llamas
Marcelo Aguilar
Edición 2128
Brasil, Perú, Estados Unidos, Venezuela, Islandia

Punto y seguido
Marcelo Aguilar Jacqueline Fowks Pablo Pozzolo
Edición 2126 Suscriptores
Largó la campaña en el último gran país sudamericano gobernado por el progresismo

La ola tan temida
Marcelo Aguilar
Edición 2115
Tocado por un escándalo financiero

Flávio Bolsonaro en caída libre
Fernando de la Cuadra
Edición 2115 Suscriptores
El cercano fin de la «escala 6x1» en Brasil

«Es posible resistir el despotismo fabril»
Daniel Gatti