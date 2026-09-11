Fe, familia, armas y gran capital

«Así como hubo un antes y después de Cristo, hubo un antes y después de la llegada al poder de Jair Bolsonaro, ocho años atrás», dijo a Brecha un integrante del Partido de los Trabajadores en Santa Catarina en un encuentro entre militantes favorables al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. «Ojo, no comparo a Bolsonaro con Cristo», aclaró sonriente. En las elecciones de 2018, Jair Bolsonaro ganó en todo el sur del país, pero fue en el estado de Santa Catarina donde mejores resultados tuvo, al obtener el 75,9 por ciento de los votos, contra el 24 por ciento del candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad. En 2022 no le fue tan bien, pero el desafío era mayor: competía contra el actual presidente, Lula, que acababa de ser liberado. Aun así, la diferencia entre ambos fue muy co...