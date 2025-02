«Aunque me ofrecieran una ciudad entera en lugar de los escombros de mi casa, no la aceptaría»

El lunes, Donald Trump dijo a la prensa que Estados Unidos se apoderaría de Gaza y reubicaría permanentemente a sus residentes palestinos en países vecinos, como Egipto y Jordania. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el hombre responsable de la devastación de Gaza, estaba sentado a su lado sonriendo extasiado, mientras Trump respondía a un periodista sobre si a los palestinos se les permitiría regresar: «¿Por qué querrían regresar? Ese lugar es un infierno».

Sin embargo, después de 15 meses de desplazamiento, cientos de miles de palestinos ya han regresado a sus hogares en el norte de Gaza en el marco del acuerdo de alto el fuego. La mayoría solo tiene escombros a donde regresar, pero ellos insistieron en hacer el largo viaje a pie y muchos juran no volver a irse nunca más. Los residentes que llegaron al norte dijeron a Mondoweiss que eran plenamente conscientes de que apenas quedaba alguna estructura intacta en el norte de Gaza y que esperaban entrar en un nuevo capítulo de sufrimientos. También dijeron que no cambiarían lo que quedaba de sus casas por nada que Trump tuviera para ofrecer.

«El objetivo claro de esta guerra es dejar sin hogar al mayor número posible de palestinos en Gaza, porque esta destrucción es deliberada y planificada», dice Alaa Subaih, residente del barrio Shuja’iya, en el este de la ciudad de Gaza. «El objetivo es hacernos sufrir por la falta de vivienda para que abandonemos nuestro país.» En respuesta directa a las declaraciones de Trump, Subaih afirma: «Incluso si esta tierra es el infierno, sigue siendo mi tierra. No quiero vivir en otro lugar. Regresé para darle vida y reconstruirlo». «Si el presidente estadounidense quiere ayudar a Israel, la mejor solución es llevar a todos los israelíes a su país, Estados Unidos, no transferir a los dueños de la tierra. Estamos apegados a nuestra tierra y no iremos a ningún otro país. Nuestro país, Palestina, es el país más hermoso del mundo», añade Subaih.

«Nos devolvieron a Gaza, pero no nos devolvieron Gaza»

En Shuja’iya, los habitantes no tienen acceso a electricidad, agua, alcantarillado ni internet. La mayoría de las familias tienen que caminar más de medio quilómetro cargando galones de plástico vacíos para poder llenarlos en el punto de suministro de agua más cercano, ya que los camiones cisterna no pueden llegar a la mayoría de las zonas que no han sido limpiadas de escombros.

Según la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza, que anunció anteriormente que la Franja estaba clasificada como zona de desastre, la ocupación israelí está retrasando la implementación de las estipulaciones acordadas del alto el fuego que permitirían la afluencia de ayuda y socorro humanitario como parte de la primera fase en curso del acuerdo. La declaración también proporcionó una visión general de la escala de la destrucción que Israel causó durante los últimos 15 meses, al señalar que 450 mil viviendas fueron dañadas o destruidas, 170 mil de ellas fueron «completamente destruidas», 80 mil fueron «gravemente dañadas» y 200 mil fueron «parcialmente dañadas».

«Esta no es una ciudad habitable», dice Subaih después de pasar casi una semana acampado junto a los restos destruidos de su casa. «Son simplemente montones y montones de escombros. No podemos cubrir ninguna necesidad básica. No hay agua ni vivienda. Es como si la guerra terminara para abrir una nueva.» Pero esto no significa que quiera irse. «Cuando una ciudad es destruida, su gente regresa a ella para reconstruirla, no la abandonan», señala Subaih. «No cambiaría los escombros de mi casa ni aunque Trump quisiera darme una mansión en Egipto o en Jordania, o incluso en Estados Unidos», agrega.

A pesar de la destrucción omnipresente, las señales de vida están comenzando a regresar a la zona. Cerca de la residencia de Subaih en Shuja’iya se encuentra la calle Omar al Mukhtar, una arteria alguna vez bulliciosa en la ciudad de Gaza, adyacente a varios sitios históricos, incluidos el mercado de Al Zawiya, la Gran Mezquita Omarí y el mercado de Qaysariya. Todos ellos fueron bombardeados durante la guerra, pero ahora la gente los ha reocupado y los ha limpiado de escombros lo mejor que pudo. Los mercados ofrecen una variedad de alimentos, como verduras, frutas, lácteos, enlatados y ropa. Los precios siguen siendo altos en comparación con los niveles de antes de la guerra, pero han comenzado a bajar.

Los residentes también se organizan en grupos de voluntarios y trabajaron en diferentes secciones de los vecindarios para limpiar a mano las carreteras de escombros. Cualquier rehabilitación seria de los espacios urbanos de Gaza debe esperar la entrada de materiales y equipos de construcción, incluidos cemento, hierro, excavadoras, camiones y el combustible necesario para operarlos.

Subaih dijo que las dificultades que siguen soportando los habitantes de Gaza los privan de la alegría de regresar a sus hogares. Señalando el lado de la calle donde solía estar su casa y donde 30 de sus familiares y vecinos fueron asesinados, dice: «Nos devolvieron a Gaza, pero no nos devolvieron Gaza».

«Permaneceremos aquí sobre los escombros hasta que reconstruyamos todo»

En el campo de refugiados de Jabalia, los habitantes regresaron a barrios que han sido completamente arrasados. Jabalia fue la zona más afectada por la incesante campaña de bombardeos y demoliciones de Israel durante la implementación de lo que se conoció como el «Plan de los generales»: el intento fallido de vaciar el norte de Gaza de población durante los cuatro meses previos a la entrada en vigor del alto el fuego. Al igual que en la ciudad de Gaza, las familias de Jabalia ya han comenzado a retirar los escombros y han instalado campamentos junto a sus casas destruidas.

Sanaa Mousa, de 29 años, regresó a su casa en Jabalia después de haber sido desplazada a la ciudad de Gaza durante los últimos cuatro meses. El bloque residencial en el que vivía quedó completamente destruido. «Esta destrucción masiva tiene como objetivo obligarnos a abandonar nuestro país», sostiene Mousa. «Pero lo superaremos. Recuperaremos y reconstruiremos nuestros hogares y celebraremos nuestra supervivencia. Nos quedaremos aquí, en nuestra tierra.»

Mousa y su familia intentaron encontrar refugio a su regreso, pero no había ninguna estructura permanente que pudieran utilizar en la zona. Esto los llevó a montar una tienda de campaña improvisada con lonas de nailon, un recurso que se ha convertido en algo común en Gaza, donde la gente acampa junto a sus casas destruidas.

«La vida es difícil», explica Mousa. «No contamos con los requisitos mínimos para la supervivencia y la seguridad. No hay hospitales. Algunos alimentos están disponibles en el mercado, pero no sabemos dónde ni cómo cocinarlos. No hay nada aquí, no podemos conseguir agua y no hay drenaje de aguas residuales. Es una vida difícil, pero la superaremos.»

En respuesta a los comentarios de Trump, Mousa dijo que soportó todo tipo de sufrimiento solo para poder regresar a su casa. «Fue el momento más feliz de mi vida, incluso aunque mi casa esté destruida», declara, y añade que quería aprovechar cada grano de arena en Jabalia. Agrega que Trump no es el primer occidental sin conexión con el país que intenta decidir el destino de su pueblo. «Es como la Declaración Balfour», explica. «Trump quiere desarraigarnos por el bien de un ocupante.»

Pero Mousa cree que tal plan no tendrá éxito. «Permaneceremos aquí sobre los escombros hasta que reconstruyamos todo», afirma.

«No puede pasar nada peor que la guerra de exterminio que ya hemos vivido, y ni siquiera esta logró sacarnos de nuestra tierra.» «Si me ofrecieran una ciudad entera en lugar de los escombros de mi casa, no la aceptaría», agrega tajante Mousa. «Las patrias no pueden ser reemplazadas. Las patrias son como tu sangre y tu alma… Palestina es nuestra tierra y nuestro país, y no lo abandonaremos bajo ninguna presión o plan.»

(Publicado originalmente en Mondoweiss. Traducción de Brecha.)