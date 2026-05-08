Visita imperial

La foto sorprendió a propios y extraños. Al otro día de participar en el acto central del PIT-CNT por el Día de los Trabajadores, en la mañana del sábado 2, el presidente de la república, Yamandú Orsi, realizó «un tour privado» por el portaaviones estadounidense USS Nimitz (CVN68), que pasó por esos días frente a las costas uruguayas, como parte de una misión del Comando Sur de Estados Unidos en estas latitudes. Vestido con atuendo militar, Orsi recorrió el portaaviones y presenció una exhibición de la capacidad del buque y sus aeronaves. Con el mandatario estuvieron el canciller Mario Lubetkin y los subsecretarios de Defensa Nacional y del Interior, Joel Rodríguez y Gabriela Valverde, el comandante de la Fuerza Aérea, general del Aire Fernando Colina, y el del Ejército, general Mario Stev...
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