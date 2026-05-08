Visita imperial - Semanario Brecha
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Orsi en el portaaviones de un Estados Unidos desaforadamente belicista

Visita imperial

Leonardo Cardozo Mauricio Pérez
8 mayo, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

Luego de participar en España de una cumbre de mandatarios que pidieron por la paz, el presidente decidió visitar en persona el portaaviones USS Nimitz. Para el historiador Gerardo Caetano «es una decisión equivocada y sus razones resultan, por lo menos, poco comprensibles». En relaciones internacionales «no hay que andar a los pechazos ni a los empujones», pero «hay que saber plantarse», considera, por su parte, el exvicecanciller frenteamplista, Ariel Bergamino: «Es incómodo, es difícil, pero uno genera más respeto».

Yamandú Orsi, presidente de la Repúbica, y Lou Rinaldi, embajador de Estados Unidos en Uruguay, a bordo del portaaviones USS Nimitz. Embajada de Estados Unidos en Uruguay.

La foto sorprendió a propios y extraños. Al otro día de participar en el acto central del PIT-CNT por el Día de los Trabajadores, en la mañana del sábado 2, el presidente de la república, Yamandú Orsi, realizó «un tour privado» por el portaaviones estadounidense USS Nimitz (CVN68), que pasó por esos días frente a las costas uruguayas, como parte de una misión del Comando Sur de Estados Unidos en estas latitudes. Vestido con atuendo militar, Orsi recorrió el portaaviones y presenció una exhibición de la capacidad del buque y sus aeronaves. Con el mandatario estuvieron el canciller Mario Lubetkin y los subsecretarios de Defensa Nacional y del Interior, Joel Rodríguez y Gabriela Valverde, el comandante de la Fuerza Aérea, general del Aire Fernando Colina, y el del Ejército, general Mario Stev...

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Publicado en: Edición 2111 Uruguay
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