Baile de dos

No está todo dicho sobre el resultado de la interna colorada. Algunos sondeos dan por ganador al ex presidente Julio María Sanguinetti; otros, al economista Ernesto Talvi. Ambos comandos difieren acerca del escenario que enfrentará el partido después de conocer qué sucederá el domingo en las urnas.

Sentada en un

banco de madera, la mujer aguardaba paciente. Días atrás había visto al ex

presidente Julio María Sanguinetti en televisión y quería una lista para

votarlo. Pero no cualquiera. Quería la 152000, la que “él dijo que había que

votar”. Esa lista no estaba entre las decenas que había sobre las cinco

mesas ubicadas en el hall central de la sede del Partido Colorado. Al

rato, a las corridas, llegó Jean‑Paul Tealdi, dirigente de ese sector, con el

sobre en su mano para la señora.

