Edición 2093 FotografíaBajada de Pena Héctor Piastri 2 enero, 2026 - Tiempo de lectura: 1 min Bajada de Pena, en la ruta 30, Valle del Lunarejo, en el departamento de Rivera. Héctor Piastri. Publicado en: Edición 2093 Sol de noche. Una miscelánea