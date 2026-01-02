Niño y cometa - Semanario Brecha
Edición 2093
Fotografía

Niño y cometa

Mauricio Zina
2 enero, 2026
- Tiempo de lectura: 1 min

Un niño remonta una cometa celebrando el Día de las Plazas y los Barrios, en Montevideo. Mauricio Zina
Publicado en: Edición 2093 Sol de noche. Una miscelánea
