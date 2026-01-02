Niño y cometa

Edición 2093 FotografíaNiño y cometa Mauricio Zina 2 enero, 2026 - Tiempo de lectura: 1 min Un niño remonta una cometa celebrando el Día de las Plazas y los Barrios, en Montevideo. Mauricio Zina Publicado en: Edición 2093 Sol de noche. Una misceláneaPalabras clave: fotografíaArtículos relacionados Edición 2093Una miscelánea Sol de noche Sofi Richero Edición 2093Fotografía Setas Héctor Piastri Edición 2093Fotografía Pico de nube Magdalena Gutierrez Edición 2093Fotografía Bajada de Pena Héctor Piastri Edición 2093Fotografía Cometa Magdalena Gutierrez