Pico de nube

Edición 2093 FotografíaPico de nube Magdalena Gutierrez 2 enero, 2026 - Tiempo de lectura: 1 min El pico de una nube se estira para recibir los matices de los últimos rayos de sol del día. Magdalena Gutiérrez Publicado en: Edición 2093 Sol de noche. Una misceláneaPalabras clave: fotografía