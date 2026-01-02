Pico de nube - Semanario Brecha
Edición 2093
Fotografía

Pico de nube

Magdalena Gutierrez
2 enero, 2026
El pico de una nube se estira para recibir los matices de los últimos rayos de sol del día. Magdalena Gutiérrez
