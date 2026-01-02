Edición 2093 FotografíaCometa Magdalena Gutierrez 2 enero, 2026 - Tiempo de lectura: 1 min Cometa en Atlántica, departamento de Rocha. Magdalena Gutiérrez. Publicado en: Edición 2093 Sol de noche. Una misceláneaPalabras clave: fotografíaArtículos relacionados Edición 2093Una miscelánea Sol de noche Sofi Richero Edición 2093Fotografía Setas Héctor Piastri Edición 2093Fotografía Pico de nube Magdalena Gutierrez Edición 2093Fotografía Bajada de Pena Héctor Piastri Edición 2093Fotografía Niño y cometa Mauricio Zina