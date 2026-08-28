Cambio de frente

El viernes se decidió en el directorio renovar al equipo [de la Dirección de Salud Mental] apostando al abordaje comunitario y al primer nivel», dijo el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, en una conferencia de prensa que dio en Nueva Helvecia, el 19 de agosto. Posteriormente, un comunicado oficial publicado en la página de ASSE anunciaba que los cambios responden a que la institución pone «el foco en la comunidad». Tal como confirmó Brecha, la cúpula entera del área de salud mental de ASSE –que atiende a casi un millón y medio de uruguayos– recibió la noticia de su destitución algunos días antes. Las profesionales desvinculadas fueron Gabriela López Mesa (psiquiatra y psicóloga), encargada del área, y cuatro de sus adjuntas: Mariana D...
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