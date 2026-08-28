 Cambio de frente - Semanario Brecha
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Las tensiones en torno a la destitución de la cúpula de salud mental de ASSE

Cambio de frente

Camila Ghemi
28 agosto, 2026
- Tiempo de lectura: 4 min

El presidente de ASSE, Álvaro Danza, destituyó a los principales responsables del área de salud mental, alegando que el prestador público busca enfocarse en la atención comunitaria. La medida fue cuestionada por diversas organizaciones vinculadas a la psiquiatría, que defienden el plan presentado en 2025 por los jerarcas destituidos y expresan «preocupación» por la decisión de Danza.

Álvaro Danza, presidente de ASSE, y Cristina Lustemberg, ministra de Salud. ASSE

El viernes se decidió en el directorio renovar al equipo [de la Dirección de Salud Mental] apostando al abordaje comunitario y al primer nivel», dijo el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, en una conferencia de prensa que dio en Nueva Helvecia, el 19 de agosto. Posteriormente, un comunicado oficial publicado en la página de ASSE anunciaba que los cambios responden a que la institución pone «el foco en la comunidad». Tal como confirmó Brecha, la cúpula entera del área de salud mental de ASSE –que atiende a casi un millón y medio de uruguayos– recibió la noticia de su destitución algunos días antes. Las profesionales desvinculadas fueron Gabriela López Mesa (psiquiatra y psicóloga), encargada del área, y cuatro de sus adjuntas: Mariana D...

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Publicado en: Edición 2127 Uruguay
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