Castigado por disentir - Semanario Brecha
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Con el periodista alemán Hüseyin Doğru

Castigado por disentir

Gaby Weber desde Berlín 
3 julio, 2026
- Tiempo de lectura: 4 min

Acusado sin pruebas de «prorruso», el periodista alemán Hüseyin Doğru es objeto de sanciones de la Comisión Europea que prácticamente le suponen la muerte civil. A él y a su familia. Con esta nota, Brecha comienza una serie sobre el clima de guerra que se está creando en Europa.

Instagram Hüseyin Dogru.

Desde hace un año, su cuenta bancaria permanece congelada, tiene prohibido trabajar, salir del país, celebrar contratos o realizar cualquier compra. Tiene tres hijos pequeños, incluidos unos gemelos recién nacidos, y la cuenta bancaria de su esposa también ha sido bloqueada, al menos temporalmente. Para vivir, lo dejaron con una asignación de apenas 506 euros, unos 22.400 pesos uruguayos. Ningún juez ni fiscal lo está investigando y ni siquiera ha sido interrogado en relación con las acusaciones que pesan sobre él. Algún burócrata de la administración de Bruselas simplemente tomó una decisión y lo despojó por completo de sus derechos civiles. Brecha se reunió con él en un boliche del norte de Berlín. Si esta corresponsal terminó pagando o no la limonada que Doğru consumió es algo que prefi...

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Publicado en: Edición 2119 Europa va a la guerra Mundo
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