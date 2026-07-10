Preparándose para «lo peor»

Los domingos por la mañana, en la emisora de radio pública P1, los habitantes de Suecia pueden disfrutar del popular programa En el cerebro. En este pódcast de entretenimiento y divulgación científica la conductora Louise Epstein conversa de manera desenvuelta sobre el funcionamiento del cerebro y la psiquis con algún experto. Cómo evitar que el malhumor domine la vida, el arte de hacer y recibir críticas y cómo sacarle fruto a la nostalgia son algunos temas tratados. El mes pasado, Epstein se preguntaba: «¿Qué puedo hacer para prepararme mentalmente si fuera a ocurrir lo peor?» El experto invitado de la semana era un teniente coronel. Durante casi media hora David Bergman, militar y doctor en Psicología, se dedicó a explicar, con voz sedosa, que las crisis, los desastres «y hasta las guer...
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