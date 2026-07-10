Preparándose para «lo peor» - Semanario Brecha
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Suecia, de la neutralidad a baluarte de la OTAN

Preparándose para «lo peor»

Florencia Rovira Torres desde Estocolmo 
10 julio, 2026
- Tiempo de lectura: 7 min

Desde 2022, los suecos viven bajo una cada vez más acentuada presión –desde el gobierno, la enorme mayoría de los partidos y los medios– para que acepten que la guerra contra Rusia está a la vuelta de la esquina y se preparen para afrontarla.

Soldados de la Brigada de la Guardia de Vida sueca participan en un ejercicio de guerra urbana en el campo de entrenamiento militar de Kungsängen, Suecia, el 5 de mayo. AFP, Claudio Bresciani.

Los domingos por la mañana, en la emisora de radio pública P1, los habitantes de Suecia pueden disfrutar del popular programa En el cerebro. En este pódcast de entretenimiento y divulgación científica la conductora Louise Epstein conversa de manera desenvuelta sobre el funcionamiento del cerebro y la psiquis con algún experto. Cómo evitar que el malhumor domine la vida, el arte de hacer y recibir críticas y cómo sacarle fruto a la nostalgia son algunos temas tratados. El mes pasado, Epstein se preguntaba: «¿Qué puedo hacer para prepararme mentalmente si fuera a ocurrir lo peor?» El experto invitado de la semana era un teniente coronel. Durante casi media hora David Bergman, militar y doctor en Psicología, se dedicó a explicar, con voz sedosa, que las crisis, los desastres «y hasta las guer...

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Publicado en: Edición 2120 Europa va a la guerra Mundo
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