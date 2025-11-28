Cazadores de genocidas - Semanario Brecha
Edición 2088
Con Dyab Abou Jahjah, director de la Fundación Hind Rajab

Cazadores de genocidas

Francisco Claramunt
28 noviembre, 2025
Miles de soldados implicados en el genocidio en Gaza tienen doble nacionalidad. Muchos son latinoamericanos, incluso rioplatenses. Desde el año pasado, la Fundación Hind Rajab viene presentando casos contra militares israelíes en tribunales nacionales de la región y del mundo. Sobre su trabajo y la repercusión que ha tenido trata esta entrevista con Brecha.

Hind Rajab, niña asesinada en un ataque israelí el 29 de enero de 2024. Redes sociales.

Hind Rajab fue asesinada por tanques israelíes a sus 5 años el 29 de enero de 2024, dentro del auto en el que, junto a sus tíos y sus primos, escapaba de Gaza cumpliendo con la orden de evacuación dada previamente por Israel. Hind fue la última en morir, entre los cadáveres de sus familiares acribillados por 355 disparos. Su pedido de ayuda y sus últimas palabras quedaron grabadas para siempre en la llamada que hizo a los paramédicos de la Medialuna Roja, cuya ambulancia también fue acribillada y sus ocupantes, asesinados al llegar al lugar. La mayoría de los que perpetraron la masacre no es originaria de Oriente Medio. Entre ellos estuvo, por ejemplo, el soldado argentino Itai Cukierkopf, de 23 años, bajo el mando directo de un estadounidense, el mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel ...

Publicado en: Edición 2088 Mundo
