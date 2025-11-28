Cazadores de genocidas

Hind Rajab fue asesinada por tanques israelíes a sus 5 años el 29 de enero de 2024, dentro del auto en el que, junto a sus tíos y sus primos, escapaba de Gaza cumpliendo con la orden de evacuación dada previamente por Israel. Hind fue la última en morir, entre los cadáveres de sus familiares acribillados por 355 disparos. Su pedido de ayuda y sus últimas palabras quedaron grabadas para siempre en la llamada que hizo a los paramédicos de la Medialuna Roja, cuya ambulancia también fue acribillada y sus ocupantes, asesinados al llegar al lugar. La mayoría de los que perpetraron la masacre no es originaria de Oriente Medio. Entre ellos estuvo, por ejemplo, el soldado argentino Itai Cukierkopf, de 23 años, bajo el mando directo de un estadounidense, el mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel ...