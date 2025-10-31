«Estos meses fueron el primer momento desde 2013 en que la izquierda brasileña logró retomar la iniciativa» - Semanario Brecha
40 años después Suscriptores
Con el intelectual carioca Celso Rocha de Barros, autor de una historia del PT

«Estos meses fueron el primer momento desde 2013 en que la izquierda brasileña logró retomar la iniciativa»

Salvador Neves
30 octubre, 2025
- Tiempo de lectura: 12 min

Celso Rocha de Barros es carioca, politólogo por la Universidad de Campinas, doctor en Sociología por la de Oxford. Publicó PT, uma história (Companhia das Letras) cuando en 2022 se jugaba el destino de la democracia brasileña. Sigue participando intensamente en el debate público, escribiendo en Folha de São Paulo y formando parte de la inteligente conversación política que cada viernes propone el pódcast Foro de Teresina, de la revista Piauí.

Difusión, Chico Cerchiaro.

En la práctica, la teoría es otra se llamaba el blog que se puso a escribir cuando sus obligaciones laborales y académicas le impidieron continuar militando de manera tradicional. «Creemos que el PT (y la red de movimientos sociales que lo componen) todavía puede ser salvado de sí mismo» era una de sus señas de identidad.
—En tu libro narrás cómo distintas tradiciones políticas de la izquierda brasileña fueron confluyendo en la formación del PT [Partido de los Trabajadores], pero advertís que en verdad la historia del partido empieza cuando los sindicalistas, las feministas, los activistas negros, de barrio y del colectivo LGTBQI+ comenzaron a debatir qué izquierda sería aceptable para ellos. Pasaron más de 40 años. ¿Qué ha sido del PT desde entonces?
—El PT comienza efectivamente como un ...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: 40 años después Edición 2084
Palabras clave:

Artículos relacionados

40 años después
Con el expresidente del Partido de los Trabajadores de Brasil (2002-2005) José Genoino

«La crisis exige radicalidad»

Marcelo Aguilar
Edición 2084
Matanza policial en Brasil

Lógica de guerra

Marcelo Aguilar
Edición 2079 Suscriptores
Las calles le dicen no al bolsonarismo

La reacción

Marcelo Aguilar
Edición 2077 Suscriptores
UN 11 DE SETIEMBRE ANTIGOLPISTA

Bolsonaro condenado

Marcelo Aguilar
Edición 2072 Suscriptores
Lula planta cara a Trump

Una piedra en el zapato

Daniel Gatti