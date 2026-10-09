Con Lula nunca se sabe

—¿A qué atribuís la victoria del bolsonarismo, principalmente en el parlamento, donde obtuvo 19 bancas en el Senado? —Fue un récord desde la Constitución de 1988. Si se observa la izquierda, también creció un poco: el Partido de los Trabajadores [PT] ganó escaños respecto a la elección anterior y el Partido Socialismo y Libertad obtuvo algunos más. Quien perdió más es el llamado Centrão. Creo que una parte de la explicación radica en que la derecha ha adoptado un enfoque centrado en identidades, una de ellas es el bolsonarismo. El gobierno en funciones presentó propuestas, pero parece que las propuestas no ganan elecciones. El ascenso del Partido Liberal [PL] se debe en gran medida a los influencers. Lucas Pavanato, electo diputado federal por San Pablo, sumó más de 3 millon...
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