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Con Pedro Feliú, licenciado en relaciones internacionales y doctor en ciencia política

Con Lula nunca se sabe

Sofía Kortysz Vaz desde San Pablo 
9 octubre, 2026
- Tiempo de lectura: 5 min

«De lograr una remontada improbable e histórica, Lula tendría muchas dificultades para llevar a cabo el gobierno que desea, pero estaría preparado para eso», dijo a Brecha este investigador de la Universidad de San Pablo, que analiza también las dificultades del Partido de los Trabajadores para llegar a sectores como los trabajadores precarizados y los evangélicos.

Luiz Inácio Lula da Silva durante la campaña presidencial en San Pablo, Brasil, el 26 de setiembre. AFP, Miguel Schincariol.

—¿A qué atribuís la victoria del bolsonarismo, principalmente en el parlamento, donde obtuvo 19 bancas en el Senado? —Fue un récord desde la Constitución de 1988. Si se observa la izquierda, también creció un poco: el Partido de los Trabajadores [PT] ganó escaños respecto a la elección anterior y el Partido Socialismo y Libertad obtuvo algunos más. Quien perdió más es el llamado Centrão. Creo que una parte de la explicación radica en que la derecha ha adoptado un enfoque centrado en identidades, una de ellas es el bolsonarismo. El gobierno en funciones presentó propuestas, pero parece que las propuestas no ganan elecciones. El ascenso del Partido Liberal [PL] se debe en gran medida a los influencers. Lucas Pavanato, electo diputado federal por San Pablo, sumó más de 3 millon...

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Publicado en: Edición 2133 Mundo
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