Viento en contra

Conforme entraba la noche del domingo y avanzaba el conteo de votos, se imponía una realidad: la ultraderecha estaba votando muy bien. Y fue lo que terminó confirmándose a medida que se consolidaron los resultados. Votó tan bien que Flávio Bolsonaro acabó superando a Lula por algo menos de dos puntos (47,03 a 45,16 por ciento) y en las legislativas aumentó su votación de 2018, año en que el bolsonarismo parecía haber alcanzado su auge. «Es el fin de la era del PT», se apresuró a afirmar en Brasilia en su primer discurso tras los resultados. En el búnker de Lula no había clima para mucha cosa: caras largas y decepción. Sin embargo, el presidente anunció «una nueva campaña», acusó a su rival de tener «una biografía con un pasado tenebroso» y buscó inyectarle ánimo a la militancia diciendo «e...
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