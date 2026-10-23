Convulsiones de un sexagenario

1. Aunque practique fitness o sea una estrella de rock and roll, un sexagenario empieza a ocupar cada vez más tiempo en recordar. Un sexagenario de estos tiempos –digamos, la década de 2020– cada vez recuerda (y acaso añora) más cosas que ya no existen. 2. Una de tantas cosas que ya no existen es la crónica roja. Las noticias policiales pululan en los informativos deformes de la televisión abierta: se agrandan oncológicamente y se comen todo el espacio. Existe un género llamado true crimes ytambién la crónica a secas: hace más de 15 minutos que están de moda Emmanuel Carrère o Leila Guerriero. Pero la crónica roja era otra cosa. Era una retórica cuya fraseología tóxica se había cristalizado en la prensa gráfica. Entonces se fue extinguiendo con ella. Las preceptivas políticamente correctas...
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