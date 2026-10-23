 Convulsiones de un sexagenario - Semanario Brecha
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Convulsiones de un sexagenario

Gustavo Espinosa
23 octubre, 2026
- Tiempo de lectura: 7 min

«Que Brecha convoque a un sexagenario de Treinta y Tres (extremo menos occidental del Uruguay, vaciado por los suicidios y la emigración hacia Maldonado) para un número monográfico sobre inteligencia artificial es, en primer lugar, un malentendido que me honra», escribe en este rosario de instigaciones el escritor olimareño Gustavo Espinosa.

Nato Olivera

1. Aunque practique fitness o sea una estrella de rock and roll, un sexagenario empieza a ocupar cada vez más tiempo en recordar. Un sexagenario de estos tiempos –digamos, la década de 2020– cada vez recuerda (y acaso añora) más cosas que ya no existen. 2. Una de tantas cosas que ya no existen es la crónica roja. Las noticias policiales pululan en los informativos deformes de la televisión abierta: se agrandan oncológicamente y se comen todo el espacio. Existe un género llamado true crimes ytambién la crónica a secas: hace más de 15 minutos que están de moda Emmanuel Carrère o Leila Guerriero. Pero la crónica roja era otra cosa. Era una retórica cuya fraseología tóxica se había cristalizado en la prensa gráfica. Entonces se fue extinguiendo con ella. Las preceptivas políticamente correctas...

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Publicado en: Edición 2135 Especial La IA: Una tecnología en disputa
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