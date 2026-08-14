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Sobre Un poeta, película de Simón Mesa Soto

Cuaderno con brillos

María José Olivera Mazzini
14 agosto, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

«Los poetas bajaron del Olimpo», escribió Nicanor Parra. Con humor, patetismo y una incorrección que por momentos pierde sutileza y gracia, la película Un poeta* los encuentra en la periferia, entre premios, dinero, fracaso, deseos y buenas intenciones. La poesía, mientras tanto, se enciende en otra parte.

Fotograma de la película.

En una de las primeras reuniones de poesía, el protagonista, Óscar Restrepo (Ubeimar Ríos) se define como un «buscador de quimeras a través de la palabra». Habla de sí mismo en tercera persona y con una solemnidad que la película enseguida empieza a desarmar. Pasados los 50 años, hace mucho que no escribe y vive todavía del recuerdo de una juventud en la que publicó dos libros, obtuvo algún premio y llegó a ser considerado una promesa. Ahora está desempleado, aunque fue profesor universitario; no tiene dinero, vive con su madre y toma mucho alcohol. Entre el hombre que Óscar es y el que alguna vez creyó que llegaría a ser se abre una distancia que la película recorre sin demasiada piedad, sin reducir el fracaso a una condición plana. «El fracaso» se titula, precisamente, la primera de las ...

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Publicado en: Cultura Edicion 2125
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