That’s Entertainment!

En 2019, con el estreno de Uncut Gems, Josh Safdie y su hermano Benny, que solían actuar y dirigir películas juntos, se perfilaron de manera muy canchera, casi de culto, como una de las parejas creativas más cautivadoras de Hollywood. Sin embargo, hace un par de años, aparentemente por razones bastante escabrosas –si quiere chismes, estimado lector, basta con googlear–, separaron sus carreras y empezaron a trabajar en solitario. En 2025, Benny estrenó The Smashing Machine, un drama sobre un luchador de artes marciales mixtas interpretado por Dwayne Johnson; como un vendaval de ambición que se refleja en el carácter de su nuevo personaje, Josh reunió un equipo de técnicos veteranos y actores consagrados para producir Marty Supreme,1 aventura protagonizada por un Timothée Chalamet de vitalid...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate