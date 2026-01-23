Tal vez soñar - Semanario Brecha
Cultura Suscriptores
Cine. Estreno: Hamnet

Tal vez soñar

Juan Recuero
23 enero, 2026
- Tiempo de lectura: 3 min

Difusión, Agata Grzybowska

Las grandes obras cargan con el deber de adaptarse cada tanto a los tiempos corrientes. Están sujetas a la relectura y, entre el tiempo al que pertenecen originalmente y al que regresan para actualizar sus obsesiones, se inmortalizan en parte por esa necesidad de retomarlas con regularidad. Tal vez nadie ejemplifique mejor lo anterior en la lengua anglosajona que William Shakespeare, dramaturgo emblema del teatro isabelino. También es común especular sobre su vida, ya que ciertos datos biográficos ponderan, pero, a su vez, están rodeados de suficiente misterio como para proyectar impresiones varias sobre su figura. Hace algunos años, la prestigiosa novelista irlandesa Maggie O’Farrell aportó sus propias conjeturas con la novela Hamnet (2020). Los registros sobrevivientes nos iluminan sobre...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Cultura Edición 2096
Palabras clave:

Artículos relacionados

Cultura Suscriptores
Cine. Estreno: Chacra

El último ciclo

Diego Faraone
Cultura Suscriptores
El cineasta portugués João Canijo en Cinemateca

Enseñar lo invisible

Juan Recuero
Cultura Suscriptores
Karoteo, festival de cine y video para adultos

Contra la infantilización

Joaquín Moreira Alonso
Cultura Suscriptores
CINE. Señor, si usted existe, por qué no me saca de este infierno

Varón, pa quererte mucho

Soledad Castro Lazaroff
Cultura
Johatsu: Into Thin Air, de Andreas Hartmann y Arata Mori

Los evaporados

Martín E. Graziano