Romper el silencio heredado - Semanario Brecha
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Con la cineasta Carla Simón

Romper el silencio heredado

Diego Recoba
10 abril, 2026
- Tiempo de lectura: 10 min

«¿Encontraré alguna cosa de mis padres biológicos?» La pregunta que abre Romería, la última película1 de Carla Simón (Barcelona, 1986), no solo atraviesa este relato, sino que constituye casi que una de las tensiones fundamentales de toda su obra, compuesta, además, por los largometrajes Estiu 1993 (2017) y Alcarrás (2022).

Difusión, David Ruano.

El de Carla Simón es un cine de preguntas, de exploración, de posibilidades, estrechamente ligado, aunque no absolutamente determinado, con las circunstancias de su propia vida, de alguien que creció cargando una historia que el cine le devolvería transformada. Sus padres murieron de SIDA durante la epidemia que diezmó a una generación entera en los ochenta, y fue criada por sus tíos en la comarca catalana de La Garrocha desde sus seis años. Su primera película, Estiu 1993, narra de alguna manera este hecho de su niñez. Es una película autobiográfica sobre el duelo y la infancia, la historia de una niña que debe aprender a llorar la muerte de sus padres en un entorno rebosante de vida, pero donde ya se podía apreciar que Simón había encontrado la forma de que lo personal también se volvier...

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Publicado en: Cultura Edición 2107
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