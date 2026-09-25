 Cuando dejamos de ser lo que éramos - Semanario Brecha
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Con Pablo Messina, sobre los economistas dependentistas en el Uruguay de los sesenta

Cuando dejamos de ser lo que éramos

Rodrigo Gorga
25 septiembre, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

La tesis de su doctorado en Historia Económica estudia a una generación de uruguayos que hizo aportes sustanciales a la teoría de la dependencia: un campo de ideas que tuvo al socialista Vivian Trías como un «precursor» y marcó buena parte de los debates de la izquierda, con Marcha como un espacio central de discusión y circulación. Messina reflexiona sobre los cambios históricos en la figura del economista –antes más asociada al académico y hoy al consultor o al ministro– y advierte sobre el riesgo de perder interrogantes relevantes en ese proceso: «Es importante no obturar caminos y permitir que exista diversidad intelectual» en el pensamiento económico.

Pablo Messina. FCEA, Instituto de Economía.

Los encontramos en el Instituto de Economía de la Universidad de la República. Mientras recorremos los mismos pasillos que habitaron varias de las figuras centrales de su investigación, Pablo Messina reconstruye la historia de una generación de economistas que, a partir de la década del 60, pensó los problemas del desarrollo, el estancamiento y la dependencia de la economía uruguaya. Estas discusiones formaron parte de un debate más amplio, latinoamericano, en el que emergería una de las corrientes más influyentes de las ciencias sociales de la región: la teoría de la dependencia, un intento de explicar por qué las economías periféricas encontraban obstáculos persistentes para alcanzar los niveles de desarrollo de los países centrales. Su reciente tesis doctoral1 sigue las trayectorias int...

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Publicado en: Edición 2131 Uruguay
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