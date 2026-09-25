Cuando dejamos de ser lo que éramos

Los encontramos en el Instituto de Economía de la Universidad de la República. Mientras recorremos los mismos pasillos que habitaron varias de las figuras centrales de su investigación, Pablo Messina reconstruye la historia de una generación de economistas que, a partir de la década del 60, pensó los problemas del desarrollo, el estancamiento y la dependencia de la economía uruguaya. Estas discusiones formaron parte de un debate más amplio, latinoamericano, en el que emergería una de las corrientes más influyentes de las ciencias sociales de la región: la teoría de la dependencia, un intento de explicar por qué las economías periféricas encontraban obstáculos persistentes para alcanzar los niveles de desarrollo de los países centrales. Su reciente tesis doctoral1 sigue las trayectorias int...
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