Nada nuevo bajo el sol. Washington se repite. Así ha sido, con matices, desde 1973, cuando el presidente Richard Nixon preparó el escenario al calificar a las drogas como una «amenaza» a la seguridad imperial. Ahora Estados Unidos ha vuelto a sacar de su vieja caja de herramientas el señuelo del «narcoterrorismo», que, tras la implosión de la Unión Soviética a comienzos de los noventa, sustituyó al «comunismo de Moscú» como enemigo público número uno. La «guerra antidrogas» busca propiciar un papel sobre el terreno de las fuerzas del Pentágono en la subregión latinoamericana y caribeña. También las acciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y una expansión de actividades de penetración y vigilancia de otros organismos de seguridad (Administración para el Control de Dr...
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