—En enero comenzará un cuarto gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. ¿Cuáles son los principales desafíos para usted en términos de salud para el próximo cuatrienio? —Brasil acaba de obtener una importante victoria en el proceso electoral en defensa de la salud pública. Uno de los temas más recurrentes en la disputa entre Lula da Silva y la ultraderecha fue la defensa del Sistema Único de Salud (SUS), de la salud pública como un sistema universal que, para ser cada vez mejor y más fuerte, necesita más inversión, frente a una tesis de recortes presupuestarios. El candidato Flávio Bolsonaro usó la motosierra de Javier Milei como ejemplo. Incluso lo trajo a Brasil y montó una escena con él usando tijeras, diciendo que iba a recortar el gasto público. Una de las características dis...
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