 Cuando los descendientes de los verdugos se rebelan - Semanario Brecha
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La guerra civil española y ese pasado que vuelve

Cuando los descendientes de los verdugos se rebelan

Daniel Gatti
7 agosto, 2026
- Tiempo de lectura: 13 min

Noventa años después del inicio de la guerra de España, más que una guerra civil una confrontación internacional entre fascismo y antifascismo pautada también por experiencias de autogestión obrera y campesina, sus ecos no se extinguen. España sigue marcada a fuego por aquel conflicto y por la manera en que se salió de él hace cinco décadas. Surgen incluso nuevos actores, como los descendientes de franquistas que repudian a sus padres y que se agruparon en Historias Desobedientes (HD) España, una organización «importada» desde el Sur del mundo que pugna por romper miedos y silencios que perduran. De todo eso habla esta entrega de La Lupa. Comenzando por una entrevista a tres integrantes de HD.

Pedro Urraca. Wikipedia.

No es común que en materia de derechos humanos el Sur exporte al Norte organizaciones o estructuras. Los argentinos lo han hecho. En varias ocasiones. En España, Historias Desobedientes se inició en 2022, meses después de que Loreto Urraca, una filóloga nieta de un policía franquista, tomara conocimiento de que en la lejana Buenos Aires funcionaba desde hacía ya cinco años un movimiento que reunía a descendientes directos de represores que habían repudiado esa herencia. Hasta entonces Loreto había trabajado en solitario para reconstruir el historial de su abuelo, de quien ignoró prácticamente todo hasta casi veinte años después de la muerte del represor, en 1989, a sus 85 años, sin haber sido indagado ni mucho menos condenado. Pedro Urraca Rendueles no había tenido precisamente un rol meno...

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Publicado en: Edición 2124 La lupa Mundo
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