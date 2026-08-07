Cuando los descendientes de los verdugos se rebelan

No es común que en materia de derechos humanos el Sur exporte al Norte organizaciones o estructuras. Los argentinos lo han hecho. En varias ocasiones. En España, Historias Desobedientes se inició en 2022, meses después de que Loreto Urraca, una filóloga nieta de un policía franquista, tomara conocimiento de que en la lejana Buenos Aires funcionaba desde hacía ya cinco años un movimiento que reunía a descendientes directos de represores que habían repudiado esa herencia. Hasta entonces Loreto había trabajado en solitario para reconstruir el historial de su abuelo, de quien ignoró prácticamente todo hasta casi veinte años después de la muerte del represor, en 1989, a sus 85 años, sin haber sido indagado ni mucho menos condenado. Pedro Urraca Rendueles no había tenido precisamente un rol meno...
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