Lo que nos quita el sueño

La historieta española está pasando por un momento de gran creatividad y recibiendo un respaldo muy decidido por parte de los lectores, que ha hecho posible, por ejemplo, que El abismo del olvido, la última novela gráfica de Paco Roca, haya vendido casi 100 mil ejemplares. Esto se debe a la larga tradición del tebeo español, pero también, en parte, a que desde hace ya varios años han venido surgiendo un montón de narradoras gráficas que inevitablemente han revitalizado el género con nuevas perspectivas, temas y estilos, obras que no solamente han llegado a nuevos lectores y lectoras, sino que por su calidad se han ubicado sistemáticamente en las listas de mejores cómics de cada año en España. Sin ir más lejos en 2025 no hubo ni una sola lista que no incluyera alguna (o varias) de estas obr...