«Usted ponga las imágenes, yo pongo la guerra» - Semanario Brecha
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¿Por qué Guantánamo?

«Usted ponga las imágenes, yo pongo la guerra»

Javier Gómez Sánchez
26 junio, 2026
- Tiempo de lectura: 4 min

A fines del siglo XIX el magnate de la prensa estadounidense William Randolph Hearst operó de manera de fabricar una guerra en Cuba. Más de un siglo después, la visita del secretario de Guerra Pete Hegseth a la base de Guantánamo despierta aquellos fantasmas.

Dueño del New York Journal junto con otros 27 periódicos, Hearst salió a la cubierta del vapor que había rentado, frente a las costas de Santiago de Cuba en una mañana de junio de 1898, en los primeros días de la Guerra Hispano-Cubano-Estadounidense que él mismo ayudó a provocar –la llegaron a llamar The Hearst’s War–. Estaba rodeado de una decena de fotógrafos y periodistas que desembarcarían en la isla para disputar las primicias en el terreno, o inventarlas si era necesario, al equipo de The New York World, propiedad de su competidor Joe Pulitzer. Hearst se apoyó en la baranda para mirar la playa de Daiquirí, y observando por encima de la franja de arena las montañas cubiertas de vegetación, exclamó: «Esta isla es un paraíso. ¡Qué bueno que se la vamos a quitar a los españoles!». Un par...

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Publicado en: Edición 2118 Mundo
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