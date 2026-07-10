Un país distinto

Esta es la segunda versión de esta nota. La primera comenzaba hablando sobre la subida de precios de los estacionamientos en la ciudad donde vivo, y se aprovechaba de unas declaraciones del presidente Miguel Díaz-Canel. A finales de junio, durante la presentación de las llamadas «176 medidas» con las que su gobierno pretende superar la mayor crisis económica sufrida por la isla en casi un siglo, el mandatario cargó contra los topes de precios. «Hemos confirmado que esos controles administrativos no funcionan. Y, salvo en casos puntuales, no volveremos a aplicarlos.» Sus palabras fueron interpretadas por los dueños de los negocios privados como una autorización para subir, por enésima vez, sus tarifas. «Esto lo autorizó el presidente. Si tiene algún problema, vaya a quejarse con él», le esp...
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