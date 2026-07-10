Un país distinto - Semanario Brecha
Edición 2120 Suscriptores
La nostalgia de Fidel

Un país distinto

Daniel Valero desde La Habana 
10 julio, 2026
- Tiempo de lectura: 5 min

La ausencia de un Fidel Castro se nota en Cuba en muchos aspectos; por ejemplo, a la hora de buscar soluciones de equidad social para superar la crisis.

La Habana, Cuba, durante una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional, el 6 de julio. Xinhua, Joaquín Hernández.

Esta es la segunda versión de esta nota. La primera comenzaba hablando sobre la subida de precios de los estacionamientos en la ciudad donde vivo, y se aprovechaba de unas declaraciones del presidente Miguel Díaz-Canel. A finales de junio, durante la presentación de las llamadas «176 medidas» con las que su gobierno pretende superar la mayor crisis económica sufrida por la isla en casi un siglo, el mandatario cargó contra los topes de precios. «Hemos confirmado que esos controles administrativos no funcionan. Y, salvo en casos puntuales, no volveremos a aplicarlos.» Sus palabras fueron interpretadas por los dueños de los negocios privados como una autorización para subir, por enésima vez, sus tarifas. «Esto lo autorizó el presidente. Si tiene algún problema, vaya a quejarse con él», le esp...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Edición 2120 Mundo
Palabras clave:

Artículos relacionados

Edición 2118 Suscriptores
El nuevo programa de reformas del gobierno cubano

Un sacrificio más

Daniel Valero
Edición 2118 Suscriptores
¿Por qué Guantánamo?

«Usted ponga las imágenes, yo pongo la guerra»

Javier Gómez Sánchez
Edición 2114 Suscriptores
El portaaviones Nimitz llega a Cuba

El regreso de las cañoneras

Javier Gómez Sánchez
Edición 2114
Recordatorio sobre Hermanos al Rescate

La fábula del avión que no cayó

Amaury Valdivia
Edición 2113 Suscriptores
La oposición cubana, entre el revuelo y el fracaso

Esa explosión que no llega

Daniel Valero