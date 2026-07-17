De beneficios y otras drogas

«Luego de que usted conozca los productos que va a promocionar y las particularidades del mercado en el que va a competir, necesita dar un segundo paso muy importante, el cual consiste en determinar el grupo de médicos a quienes va a entrevistar, prestar servicios y hacerles un seguimiento especial. Todo lo cual demandará recursos –muestras médicas, literatura, obsequios, auspicios–, además de tiempo y esfuerzo para alcanzar los objetivos planteados por la compañía que representa.» Con este párrafo comienza uno de los capítulos centrales del Manual del visitador médico, de Salvador Thompson, un libro que, publicado en 2005, continúa siendo esencial entre la bibliografía recomendada por el Círculo de Visitadores Médicos del Uruguay para la formación de quienes ejercen esa profesión. En él s...
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