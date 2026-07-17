De beneficios y otras drogas - Semanario Brecha
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La estrategia comercial de las farmacéuticas y su influencia en las prescripciones médicas

De beneficios y otras drogas

Luciano Costabel
17 julio, 2026
- Tiempo de lectura: 10 min

La industria farmacéutica destina importantes recursos a ofrecer, a través de los visitadores médicos, muestras de medicamentos, obsequios y otros beneficios a profesionales de la salud. La labor de los visitadores forma parte de una intensa estrategia empresarial orientada a introducir nuevos productos y ganar participación en el mercado de la salud. En un sector cada vez más concentrado, que duplicó sus ventas en los últimos cinco años, el Ministerio de Salud Pública busca transparentar los vínculos con el personal médico y regular el precio de algunos medicamentos.

Unsplash

«Luego de que usted conozca los productos que va a promocionar y las particularidades del mercado en el que va a competir, necesita dar un segundo paso muy importante, el cual consiste en determinar el grupo de médicos a quienes va a entrevistar, prestar servicios y hacerles un seguimiento especial. Todo lo cual demandará recursos –muestras médicas, literatura, obsequios, auspicios–, además de tiempo y esfuerzo para alcanzar los objetivos planteados por la compañía que representa.» Con este párrafo comienza uno de los capítulos centrales del Manual del visitador médico, de Salvador Thompson, un libro que, publicado en 2005, continúa siendo esencial entre la bibliografía recomendada por el Círculo de Visitadores Médicos del Uruguay para la formación de quienes ejercen esa profesión. En él s...

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Publicado en: Edición 2121 Uruguay
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