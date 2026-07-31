A dos meses de presentada la denuncia penal, exigimos que la Fiscalía actúe

Las organizaciones sociales y de derechos humanos que impulsamos la denuncia penal contra el militar uruguayo-israelí Roni Kaplan el 29 de mayo queremos expresar nuestra preocupación ante la falta de avance en su tramitación. A dos meses de presentada ante la Fiscalía General de la Nación y de haber ingresado como noticia criminal al Sistema de Gestión de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, todavía no se le ha asignado el o la fiscal letrada correspondiente.

Esta demora contrasta con la aceleración de la política genocida que el Estado de Israel continúa implementando contra la población palestina, principalmente en Gaza, pero también en Cisjordania y en el sur del Líbano (donde está aplicando la misma campaña de limpieza étnica y destrucción de comunidades enteras e infraestructura civil vital). Desde el inexistente «alto el fuego» anunciado en octubre de 2025, Israel ha asesinado a más de 1.100 personas en Gaza (casi 300 son niñas y niños), pero muchas más están muriendo por causas indirectas, pues el régimen israelí continúa bloqueando la entrada de insumos médicos esenciales para atender heridas graves, enfermedades crónicas o derivadas de las imposibles condiciones de vida, de combustible para brindar electricidad a hospitales, plantas potabilizadoras o de saneamiento, de alimentos adecuados, agua potable, materiales escolares y de construcción, y de viviendas portátiles para una población que lleva tres años viviendo en carpas precarias y está sufriendo calores extremos a la intemperie.

El 18 de junio la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los Territorios Palestinos Ocupados, dependiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, dio a conocer su último informe, en el que concluye que el Estado de Israel está ejecutando una política dirigida deliberadamente a aniquilar a la infancia palestina. La comisión afirma que el asesinato intencional de niñas y niños y la sistemática destrucción de hospitales, salas pediátricas, centros de maternidad y escuelas son parte del plan genocida que busca impedir la reproducción biológica y la continuidad social del pueblo palestino, así como su derecho a la autodeterminación. Niñas y niños constituyen el 30 por ciento de las víctimas de la agresión israelí a Gaza: casi 22 mil fueron asesinados directamente por bombas, drones y francotiradores, y se estima que puede haber varios miles más bajo los escombros; 17 mil han quedado huérfanos o huérfanas de madre y padre, y 39 mil han perdido a una u otro; cerca de 45 mil han sido heridos y Gaza tiene el récord mundial de niñas y niños con uno o más miembros amputados. La comisión también registró más de 250 asesinatos de niñas y niños en Cisjordania entre 2023 y 2025.

Entre las recomendaciones incluidas en su informe, la comisión pidió a los Estados miembros «llevar a cabo investigaciones, en el marco de la jurisdicción nacional o universal, sobre personas u organizaciones israelíes sospechosas de haber participado en actos de violencia contra la niñez palestina, incluidos los israelíes sospechosos que tengan doble o múltiple nacionalidad». Hasta hoy Israel continúa cometiendo todos estos crímenes impunemente, mientras la comunidad internacional (incluyendo Uruguay) sigue sin imponerle ningún tipo de sanción significativa y sin cortar sus vínculos diplomáticos, comerciales, militares y de todo tipo con el régimen genocida.

Roni Kaplan, como vocero del Ejército israelí y propagandista del genocidio, es corresponsable y coautor de estos crímenes atroces y del inmenso sufrimiento infligido a la niñez y las familias palestinas y libanesas. Exigimos que la Fiscalía actúe sin más demoras para dar trámite a nuestra denuncia y que el Estado uruguayo cumpla con sus obligaciones internacionales de no colaborar de ninguna forma directa o indirecta para sostener el régimen genocida y de apartheid israelí. #

Montevideo, 29 de julio de 2026