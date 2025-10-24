Desconcierto en la izquierda - Semanario Brecha
Edición 2083
Las definiciones conflictivas del gobierno de Yamandú Orsi

Desconcierto en la izquierda

Victor H. Abelando
24 octubre, 2025
- Tiempo de lectura: 5 min

La gestión del nuevo gobierno frenteamplista tiene un rasgo característico: el divorcio entre los cargos electivos y el partido. El Poder Ejecutivo se despega de la fuerza política y la percibe más como un obstáculo que como su matriz ideológica y cultural. Esa distancia se define claramente en la política internacional desplegada por la Presidencia.

Carolina Cosse, Yamandú Orsi y Fernando Pereira en La Huella de Seregni, en Montevideo. Focouy, Dante Fernández.

El cuarto gobierno frenteamplista presenta algunas particularidades que no hacen otra cosa que profundizar tendencias con un desarrollo anterior y que muestran el devenir del pensamiento progresista y su forma de plantarse ante la sociedad uruguaya. La más notoria es la insistencia, tanto desde la presidencia del Frente Amplio (FA) como desde el elenco gobernante, en diferenciar al extremo los roles de la fuerza política y el gobierno, al grado que el posicionamiento del Frente en temas de política internacional no permea las posturas del Poder Ejecutivo. Lo mismo sucede en las valoraciones que el equipo económico hace sobre el programa aprobado por la fuerza política para el período 2020-2025, tachándolo de impagable e impracticable. Un tercer elemento, que autonomiza aún más al Ejecutivo...

Publicado en: Edición 2083 Uruguay
