Una transición hegemónica

Después de Venezuela, Cuba y Groenlandia

Raúl Zibechi
9 enero, 2026
- Tiempo de lectura: 4 min

La política neocolonial de Donald Trump pretende frenar el ascenso de China y salvar el petrodólar, con la complicidad de la Unión Europea y una América Latina que oscila entre la indiferencia y el apoyo, con pequeñas muestras de rechazo al imperio.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el 22 de diciembre de 2025, durante el anuncio de la nueva Flota Dorada de la Armada de buques de guerra que llevarán el nombre del presidente Donald Trump. AFP, Andrew Caballero Reynolds.

«Este es nuestro hemisferio y el presidente Trump no permitirá que nuestra seguridad se vea amenazada», escribió el secretario de Estado, Marco Rubio, el 5 de enero en la página web de la cancillería estadounidense. Un día antes, el presidente Trump había espetado a bordo del Air Force One: «Colombia está gobernada por un enfermo, pero no lo va a seguir haciendo por mucho tiempo. […] Suena bien la idea de una operación militar en Colombia». Siguió: «Cuba está a punto de caer, no sé cómo van a poder resistir. No tiene ninguna fuente de ingresos, los obtenían de Venezuela. Cuba está al borde del abismo y hay muchos cubanoamericanos excelentes que van a estar muy contentos con esta situación. No vamos a hacer nada, simplemente se va a caer. Cuba se está viniendo abajo». El martes 6 la Casa Bl...

Publicado en: Acento: Imperialismo en crudo Edición 2094 Mundo
