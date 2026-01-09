Después de Venezuela, Cuba y Groenlandia

«Este es nuestro hemisferio y el presidente Trump no permitirá que nuestra seguridad se vea amenazada», escribió el secretario de Estado, Marco Rubio, el 5 de enero en la página web de la cancillería estadounidense. Un día antes, el presidente Trump había espetado a bordo del Air Force One: «Colombia está gobernada por un enfermo, pero no lo va a seguir haciendo por mucho tiempo. […] Suena bien la idea de una operación militar en Colombia». Siguió: «Cuba está a punto de caer, no sé cómo van a poder resistir. No tiene ninguna fuente de ingresos, los obtenían de Venezuela. Cuba está al borde del abismo y hay muchos cubanoamericanos excelentes que van a estar muy contentos con esta situación. No vamos a hacer nada, simplemente se va a caer. Cuba se está viniendo abajo». El martes 6 la Casa Bl...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate