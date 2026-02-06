Las esferas del dragón - Semanario Brecha
El vínculo comercial entre Uruguay y China en un contexto geopolítico desafiante

Las esferas del dragón

Luciano Costabel
6 febrero, 2026
- Tiempo de lectura: 7 min

En poco más de dos décadas, China pasó de ocupar un lugar marginal en la economía uruguaya a convertirse en su principal socio comercial. En ese marco, la visita al país asiático de las principales autoridades nacionales, junto con una frondosa comitiva, busca profundizar un vínculo que ya es estratégico para la economía local. El desafío, dicen distintos especialistas, será hacerlo sin desdibujar los márgenes de autonomía y equilibrio frente a un escenario tensionado por la lucha hegemónica en la región.

Yamandú Orsi y la delegación uruguaya en China. Presidencia, Camilo dos Santos Ayala.

La relación entre Uruguay y China ya no se juega únicamente en términos comerciales. La reciente redefinición de la estrategia de seguridad de Estados Unidos para la región y su intervención en Venezuela volvieron a colocar a América Latina como un espacio estratégico en disputa. Es en ese escenario que la visita de las principales autoridades uruguayas al país asiático –acompañadas por una nutrida comitiva empresarial, sindical y académica– toma un significado que excede la agenda estrictamente bilateral. La declaración conjunta firmada esta semana, con referencias al fortalecimiento del intercambio, la cooperación en áreas como las telecomunicaciones o la academia (véase nota de Abril Mederos en esta edición) y posicionamientos políticos como el respaldo al principio de «una sola China»,...

Publicado en: Acento: Sombras chinescas Edición 2098 Uruguay
