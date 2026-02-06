Las esferas del dragón

La relación entre Uruguay y China ya no se juega únicamente en términos comerciales. La reciente redefinición de la estrategia de seguridad de Estados Unidos para la región y su intervención en Venezuela volvieron a colocar a América Latina como un espacio estratégico en disputa. Es en ese escenario que la visita de las principales autoridades uruguayas al país asiático –acompañadas por una nutrida comitiva empresarial, sindical y académica– toma un significado que excede la agenda estrictamente bilateral. La declaración conjunta firmada esta semana, con referencias al fortalecimiento del intercambio, la cooperación en áreas como las telecomunicaciones o la academia (véase nota de Abril Mederos en esta edición) y posicionamientos políticos como el respaldo al principio de «una sola China»,...
