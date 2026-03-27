El arte del caos y los bandazos - Semanario Brecha
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Trump aplaza su viaje a China

El arte del caos y los bandazos

Raúl Zibechi
27 marzo, 2026
- Tiempo de lectura: 5 min

En las relaciones bilaterales China-Estados Unidos, se enfrentan dos mundos opuestos y probablemente irreconciliables. Mientras el Dragón hace gala de su paciencia y de una meticulosa planificación estratégica, el Águila se orienta hacia el inmediatismo y los golpes sobre la mesa.

El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping en la base aérea de Gimhae, en Corea del Sur, el 30 de octubre de 2025. AFP, Andrew Caballero-Reynolds.

El aplazamiento de la visita de Donald Trump a China, prevista para el 31 de marzo, que había definido como «monumental e histórica», se produjo según el presidente por la necesidad de estar en Washington mientras se alargue la guerra contra Irán. Un argumento casi infantil toda vez que había asegurado que la guerra ya estaba ganada y cuando todos sabemos que el presidente no dirige las operaciones, sino que apenas las justifica ante los medios. Más sintomático aún es que no fijó una fecha para una próxima visita, diciendo que sería en un mes «más o menos», lo que revela el estado caótico de la administración que encabeza. La pregunta es si Trump podía presentarse ante su principal adversario sin haber conseguido la rendición de Teherán y la reapertura del estrecho de Ormuz, bazas que le h...

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Publicado en: Edición 2105 Mundo
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