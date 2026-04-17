Esa «locura» de la escalada eterna

«La Fuerza Aérea iraní ha desplegado al menos dos de sus helicópteros de ataque Mi-28 rusos recién entregados en un vuelo sobre la capital Teherán, en lo que parece ser una muestra de fuerza tras las afirmaciones occidentales de que todos sus aviones fueron destruidos», escribía el martes 14 la publicación especializada Military Watch. Agregaba que el ejército iraní habría recibido «múltiples lotes» de Mi-28 y que en el resto de este año estaría recibiendo cazas de superioridad aérea SU-35, uno de los más avanzados, a excepción de los de quinta generación. Teherán estaría mostrando que aún conserva músculo militar pese a 40 días de incesantes bombardeos de Estados Unidos e Israel. La decisión trumpista de cerrar Ormuz en represalia por el bloqueo que Irán instrumentó en esa vía desde el in...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate