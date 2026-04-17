Esa «locura» de la escalada eterna - Semanario Brecha
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Trump, derrota y bloqueo

Esa «locura» de la escalada eterna

Raúl Zibechi
17 abril, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

Al no conseguir ninguno de los objetivos que se propuso al atacar Irán, Donald Trump y el Pentágono apuestan a seguir haciendo lo mismo que fracasó, pero con mayor intensidad. El bloqueo al estrecho de Ormuz, ahora con doble candado, y el ataque al Vaticano muestran la impotencia imperial y, a la vez, un nihilismo capaz de destruirlo todo.

El presidente estadounidense Donald Trump se retira tras hablar con la prensa, en la Casa Blanca, en Washington, el 16 de abril. AFP, Brendan Smialowski.

«La Fuerza Aérea iraní ha desplegado al menos dos de sus helicópteros de ataque Mi-28 rusos recién entregados en un vuelo sobre la capital Teherán, en lo que parece ser una muestra de fuerza tras las afirmaciones occidentales de que todos sus aviones fueron destruidos», escribía el martes 14 la publicación especializada Military Watch. Agregaba que el ejército iraní habría recibido «múltiples lotes» de Mi-28 y que en el resto de este año estaría recibiendo cazas de superioridad aérea SU-35, uno de los más avanzados, a excepción de los de quinta generación. Teherán estaría mostrando que aún conserva músculo militar pese a 40 días de incesantes bombardeos de Estados Unidos e Israel. La decisión trumpista de cerrar Ormuz en represalia por el bloqueo que Irán instrumentó en esa vía desde el in...

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Publicado en: Edición 2108 Mundo
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