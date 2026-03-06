El ajedrez imperial apunta a China - Semanario Brecha
Edición 2102 Suscriptores
Estados unidos e Israel globalizan la guerra

El ajedrez imperial apunta a China

Raúl Zibechi
6 marzo, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

Con el ataque a Irán, Israel busca eliminar el único país que puede representarle una amenaza en Oriente Medio. Para Estados Unidos esta ofensiva supone, a su vez, un paso importante en su escalada contra China. Los dos agresores convergen en un mismo objetivo: destruir el Estado iraní y restaurar la unipolaridad.

Funeral de las decenas de niñas asesinadas en un bombardeo israelí a una escuela iraní, el 5 de marzo. AFP, Isna, Amirhossein Khorgooei.

Las acciones militares de Estados Unidos y de Israel siguen desde hace tiempo un guion del que a todas luces no pretenden apartarse a corto plazo: descabezar las cúpulas de países y de organizaciones enemigas con el objetivo de doblegarlas sin intervenir con soldados sobre el terreno. Después del estrepitoso fracaso en Vietnam hace 50 años y de la retirada caótica de Afganistán hace apenas un lustro, el alto mando del Pentágono parece convencido de que le resulta imposible volver a una guerra de ocupación clásica, porque la propia sociedad estadounidense no está en condiciones de encajar la pérdida de vidas y porque no les resultó eficiente en el pasado. El ataque a Irán iniciado el último fin de semana se propone «la decapitación de la dictadura islámica y el afianzamiento del Estado judí...

Edición 2102 Mundo
Palabras clave:

