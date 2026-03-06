El ajedrez imperial apunta a China

Las acciones militares de Estados Unidos y de Israel siguen desde hace tiempo un guion del que a todas luces no pretenden apartarse a corto plazo: descabezar las cúpulas de países y de organizaciones enemigas con el objetivo de doblegarlas sin intervenir con soldados sobre el terreno. Después del estrepitoso fracaso en Vietnam hace 50 años y de la retirada caótica de Afganistán hace apenas un lustro, el alto mando del Pentágono parece convencido de que le resulta imposible volver a una guerra de ocupación clásica, porque la propia sociedad estadounidense no está en condiciones de encajar la pérdida de vidas y porque no les resultó eficiente en el pasado. El ataque a Irán iniciado el último fin de semana se propone «la decapitación de la dictadura islámica y el afianzamiento del Estado judí...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate