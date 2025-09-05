Diccionario orwelliano

ara la embajadora de Israel en Uruguay, Michal Hershkovitz, el antisemitismo crece en todo el mundo y este país no es la excepción. «Vimos ataques físicos, ataques contra instituciones judías, negación del Holocausto; lo que pasa en las redes sociales es horrible. […] Todo forma parte de una tendencia muy preocupante y tenemos que pensar cómo combatirla», le dijo elmiércoles 3 a Montevideo Portal. «La responsabilidad es del gobierno», dijo, y apuntó que Uruguay «es [miembro] observador en la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA, por su sigla en inglés), cuya definición de antisemitismo adoptó. Esa definición incluye ejemplos y uno dice que comparar la política israelí con la política nazi es antisemitismo. Eso es exactamente lo que estamos viendo aquí. Es muy peligro...
