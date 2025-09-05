Diccionario orwelliano – Semanario Brecha
Edición 2076
EL DOCUMENTO QUE EL LOBBY PROISRAELÍ USA PARA CASTIGAR A QUIENES DENUNCIAN EL GENOCIDIO EN GAZA

Diccionario orwelliano

Francisco Claramunt
5 septiembre, 2025
- Tiempo de lectura: 9 min

El lobby proisraelí internacional impulsa el uso disciplinario de la definición de antisemitismo de la IHRA. Adoptada por Uruguay, y usada para silenciar y judicializar a quienes critican a Israel, la definición es rechazada por organismos de derechos humanos y genera división dentro de las comunidades judías a nivel mundial.

Arresto a manifestante pro palestina, en Londres Afp, Anadolu, Rasid Necati Aslim

ara la embajadora de Israel en Uruguay, Michal Hershkovitz, el antisemitismo crece en todo el mundo y este país no es la excepción. «Vimos ataques físicos, ataques contra instituciones judías, negación del Holocausto; lo que pasa en las redes sociales es horrible. […] Todo forma parte de una tendencia muy preocupante y tenemos que pensar cómo combatirla», le dijo elmiércoles 3 a Montevideo Portal. «La responsabilidad es del gobierno», dijo, y apuntó que Uruguay «es [miembro] observador en la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA, por su sigla en inglés), cuya definición de antisemitismo adoptó. Esa definición incluye ejemplos y uno dice que comparar la política israelí con la política nazi es antisemitismo. Eso es exactamente lo que estamos viendo aquí. Es muy peligro...

Publicado en: Edición 2076 Mundo
Palabras clave:

