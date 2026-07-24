Diez formas de tramar - Semanario Brecha
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Con Fernanda Trías, a propósito de Miembro fantasma

Diez formas de tramar

Jorge Fierro
24 julio, 2026
- Tiempo de lectura: 11 min

Diez cuentos tiene Miembro fantasma, último libro de Fernanda Trías, que fue presentado ayer en Montevideo. Diez son también las preguntas, de a una por cuento, que disparó Brecha a la autora durante esta entrevista.

Fernanda Trías. Héctor Piastri.

De visita en Uruguay por unos días, la escritora Fernanda Trías (Montevideo, 1976) –residente en Bogotá desde hace años, y que no para de fatigar el mapamundi de la mano de sus libros y sus cursos de escritura creativa– llegó a Montevideo para presentar1 su último trabajo, Miembro fantasma, libro de diez cuentos que, como el título sugiere, habla sobre la clase de escozor que nos produce el llamado de la presencia desde el corazón mismo de la ausencia –algo tangible, por caso, en lo que nos sucede con el duelo y en el misterio con que procede la memoria–. También, es un libro especialmente metanarrativo, que reflexiona sobre la escritura y sus problemas. Autora consagrada de la literatura latinoamericana, multipremiada y ampliamente traducida, Trías viene de obtener el Premio Sor Juana Iné...

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Publicado en: Cultura Edición 2122
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