Diez formas de tramar

De visita en Uruguay por unos días, la escritora Fernanda Trías (Montevideo, 1976) –residente en Bogotá desde hace años, y que no para de fatigar el mapamundi de la mano de sus libros y sus cursos de escritura creativa– llegó a Montevideo para presentar1 su último trabajo, Miembro fantasma, libro de diez cuentos que, como el título sugiere, habla sobre la clase de escozor que nos produce el llamado de la presencia desde el corazón mismo de la ausencia –algo tangible, por caso, en lo que nos sucede con el duelo y en el misterio con que procede la memoria–. También, es un libro especialmente metanarrativo, que reflexiona sobre la escritura y sus problemas. Autora consagrada de la literatura latinoamericana, multipremiada y ampliamente traducida, Trías viene de obtener el Premio Sor Juana Iné...