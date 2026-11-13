Disparos al visitante

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Na Hong-jin es un director que se toma tiempo para hacer sus películas. Diez años habían pasado desde su brutal The Wailing,y hoy regresa con la superproducción más cara de la historia del cine surcoreano: unos 74 millones de dólares. La duda era si semejante presupuesto domesticaría a uno de los cineastas más desbocados del género. Hope responde que no: estas millonadas no sirvieron para pulir aristas, sino para potenciar el desmadre.

Presentada en la sección oficial de Cannes, la película supo dividir aguas desde el minuto cero. Cierta crítica, reacia al cine de género, no terminó de entender una obra que mezcla thriller, terror, ciencia ficción y humor físico desacatado. En Sitges, el festival de cine fantástico por excelencia, causó furor. Y es que el festival catalán era su territorio ideal: un espacio donde su desbordada violencia y su extravagancia podían celebrarse sin reservas. Allí el director fue ovacionado y laureado con el Premio Máquina del Tiempo, con el que se reconoce la trayectoria de los grandes autores.

La acción transcurre en los años noventa, pero esta elección no es un adorno nostálgico. Sin celulares ni redes, el aislamiento y la incomunicación entre los personajes se vuelven el motor dramático. La información llega tarde, los rumores corren más rápido que los hechos, y una comunidad pequeña queda librada a sus propios miedos, a la construcción ficcional, a una criatura monstruosa que va tomando forma en la imaginación del espectador mucho tiempo antes de que comience a mostrarse. La intriga es creciente; el personaje principal toma decisiones a ciegas, con un desamparo que alimenta la tensión a niveles insospechados.

Inicialmente, la decisión formal más audaz es no mostrar al monstruo, sino las huellas de su creciente destrucción. Es una lección de la mejor tradición del terror, y rara en una producción de esta magnitud, en la que la tentación suele ser exhibir cuanto antes la inversión. Se ven ruinas, cuerpos destrozados, paisajes arrasados; la escala del daño nos habla de lo que queda fuera del plano. El diseño de producción es soberbio: la puesta en escena trabaja al servicio de la amenaza, convierte cada escenario en evidencia de algo que intuimos y que luego va cristalizándose en la seguridad de un peligro implacable, proporcional a su devastación.

Hope habla de infiltrados, de inmigración, de lo que ocurre cuando algo ajeno irrumpe en un territorio cerrado. Y es que, tras la superficie genérica, yace una gran metáfora. El monstruo funciona como espejo y lo verdaderamente inquietante no es tanto lo que llega desde afuera, sino cómo reacciona el hombre ante lo desconocido: con sospecha, señalamiento, búsqueda urgente de culpables, miedo desatado y, en consecuencia, violencia descomunal. La película recoge con acierto una reconocible tendencia humana a disparar primero al visitante y preguntar después.

La película corre a lo largo de un solo día, de la mañana al atardecer, y no llega a la noche. En un cine de monstruos históricamente amparado en la oscuridad, es una decisión contraintuitiva. Pero aquí juega fuerte otra de las mayores bazas del filme: el diseño de las criaturas. Cuando por fin las abominaciones aparecen, se encuentran a la altura de nuestras elucubraciones más terribles, y sin que sea necesario esconderlas entre las sombras.

El montaje sostiene múltiples frentes. En las secuencias de acción, la urgencia se diversifica en diferentes confrontaciones, persecuciones, conflictos simultáneos. Pero el recurso también opera en el plano narrativo: personajes presentados al inicio toman caminos distintos, y el relato sigue historias simultáneas que se bifurcan y vuelven a cruzarse. Con sus más de dos horas y media, Hope es una montaña rusa que lleva su recorrido al extremo, extendiendo cada escena un poco más que lo esperable. En comparación con una superproducción hollywoodense, el montaje respeta la dilatación de tiempos, la repetición, y redondea una experiencia cinematográfica que, justamente por ser más larga, se vuelve más placentera. Es en estos excesos donde late la identidad de la película. A Na Hong-jin le interesa el impacto y este llega con ambición, oficio y una imaginación visual que sorprende, colapsa y desborda.