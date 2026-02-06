La larga marcha - Semanario Brecha
Acento: Sombras chinescas Suscriptores
Historias y prehistorias del viaje a China

La larga marcha

Salvador Neves
6 febrero, 2026
- Tiempo de lectura: 10 min

La «ansiedad de la coyuntura» nos invita a quedarnos con la historia corta de la relación entre Uruguay y China, la que empieza en 1988, con el reconocimiento de la República Popular. Retroceder algo más, al tiempo en el que esa relación todavía era resistida, quizá ayude a pensar mejor las implicancias de su más reciente capítulo.

Xi Jimping durante su visita a Uruguay, junto José Mujica y Danilo Astori, en la Torre Ejecutiva en agosto de 2011. Presidencia.

En los Estados Unidos que reconocían como representante del pueblo chino a la dictadura títere que dirigía Chiang Kai-shek, en Taiwán; en los Estados Unidos que venían de estrenar el napalm y perder 50 mil hombres enfrentando a norcoreanos y chinos rojos en la península de Corea; en los Estados Unidos donde el Comité de Actividades Antiamericanas del senador Joseph Mc Carthy y el FBI de Edgard Hoover se llevaban puestos los derechos individuales para cazar presuntos comunistas, en ese país, el 9 de diciembre de 1955, en una conferencia de prensa realizada en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Luis Batlle Berres, presidente del ejecutivo colegiado que gobernaba Uruguay, defendió con ahínco el ingreso de la República Popular China a la nueva estructura de gobernanza internacional....

Edición 2098
Palabras clave:

