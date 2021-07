«El conocimiento científico aporta, complejiza el debate, pero no sustituye la decisión política»

—¿Cómo va a ser la Universidad de la pospandemia?

—Lo primero es que todos tenemos una imagen ilusoria y creemos que, como hubo una fecha de aparente comienzo de la epidemia en Uruguay –el 13 de marzo de 2020–, va a haber una fecha de finalización. Esto va a ser un proceso y es probable que tengamos que convivir un período largo con la enfermedad. Pero sí me imagino una situación en la que deje de ser una preocupación cotidiana y un riesgo sanitario relevante para la mayor parte de la sociedad. En ese momento, me imagino una universidad que vuelva a la presencialidad. No creo en una universidad virtual, sostenida exclusivamente a través de plataformas digitales. Pero sí me imagino una institución que viva y piense sus actividades presenciales de una manera distinta. La virtualidad nunc...