 El irresistible ascenso de las potencias regionales - Semanario Brecha
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El nuevo oriente medio

El irresistible ascenso de las potencias regionales

Raúl Zibechi
4 septiembre, 2026
- Tiempo de lectura: 8 min

Después de la derrota de Estados Unidos e Israel ante Irán, en Oriente Medio las alianzas se retejen, dibujando nuevos equilibrios de poder protagonizados por las potencias regionales emergentes. Los acuerdos de La Meca y el ya inocultable enfrentamiento entre Israel y Turquía son las más recientes derivas que anticipan profundos cambios.

Las fechas indican que los cambios se aceleran. El 7 de agosto Arabia Saudita, Turquía y Pakistán firmaron un acuerdo de defensa en La Meca por el cual los mandatarios de cada país rubricaron que «cualquier ataque armado contra cualquiera de los tres Estados será considerado un ataque contra todos ellos». Once días después, Israel bombardeó la base aérea de Abu al-Duhur, en la provincia siria de Idlib, que limita con Turquía, provocando daños materiales en la pista y en las instalaciones, con el argumento de que iba a ser utilizada por el Ejército turco, aunque no existen pruebas de ello. Si bien el enfrentamiento entre Tel Aviv y Ankara tiene causas profundas y viene de lejos, recién ahora gana visibilidad a raíz del vacío dejado por la caída del ex hombre fuerte sirio Bashar al-Asad...

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Publicado en: Edición 2128 Mundo
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