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Lula y Sheinbaum, alegría compartida

El eje México-Brasil

Carlos Fazio desde Ciudad de México 
30 octubre, 2026
- Tiempo de lectura: 3 min

Para la presidenta de México, la victoria de Lula en Brasil representa un balón de oxígeno en su casi solitaria resistencia regional a la monroeización de América Latina.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebra la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional, Ciudad de México, el lunes 26. EFE, José Méndez.

Como cada jornada cuando ingresa al recinto de sus habituales conferencias mañaneras en el Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó sus «buenos días» a los reporteros allí reunidos. Pero este lunes 26 su saludo tuvo un sesgo particular. Con una sonrisa dibujada en su rostro, seguidamente, expresó:«Estamos felices, muy contentos del triunfo de Lula en Brasil. Muchas muchas muchas felicidades al presidente Lula, al pueblo de Brasil. Es una bocanada de aire fresco para América Latina y el Caribe. Muy muy contentos». Más adelante, al responder a una pregunta, agregaría que la victoria del carismático líder del Partido de los Trabajadores «es el triunfo de un mandatario, un movimiento popular, un gobierno que representa a su pueblo» y «la derrota de un movimiento de...

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Publicado en: Edición 2136 Mundo
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