Desobediencia debida - Semanario Brecha
Edición 2073 Suscriptores
Judíos uruguayos contra el genocidio en Gaza, parte de un fenómeno mundial

Desobediencia debida

Francisco Claramunt
15 agosto, 2025
- Tiempo de lectura: 9 min

La reciente carta pública en la que decenas de judíos uruguayos llaman a la ruptura inmediata de relaciones diplomáticas y comerciales con Israel es parte de una ola global dentro de las comunidades judías. Las críticas son no solo a las masacres, sino al uso que Israel y sus defensores hacen de la identidad judía.

Manifestantes del grupo Voz Judía por la Paz frente a la sede del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 14 de abril de 2025, en la ciudad de Nueva York. AFP, Getty Images, Adam Gray

«Sentimos las voces de nuestros ancestros que murieron en los guetos, que nos dicen: “No puede ser que hoy se esté haciendo esto a otro pueblo, que se esté detrás de un genocidio contra otro pueblo”», dijo este miércoles en la Asociación de la Prensa Uruguaya la ingeniera Mónica Wodzislawski, durante la presentación de una carta pública firmada hasta ahora por 77 judíos uruguayos. «Judíos contra el genocidio palestino: romper relaciones con Israel ya» se titula esa misiva, que según Alejandro Jorysz, otro de los organizadores de la iniciativa, surge de un proceso de diálogo entre muchos de ellos «ante la falta de una expresión en este país que nos represente». «No queríamos perder más tiempo y queríamos hacerlo público antes de que sea demasiado tarde, pero esto no está cerrado», agregó Jo...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Edición 2073 Mundo
Palabras clave:

Artículos relacionados

opinion
Columnas de opinión
El tour de medios uruguayos en Israel, guiado por la embajada

Orientados

Mariana Contreras Francisco Claramunt
opinion
Edición 2072
A propósito del reconocimiento del Estado palestino

La cuestión no comienza con los gritos del opresor

Muzna Shihabi
Edición 2071 Suscriptores
El debate sobre qué hacer para detener el genocidio

Algo más que palabras bonitas

Francisco Claramunt
Edición 2071 Suscriptores
LA GUERRA de GAZA, DE JOE SACCO

Un cómic contra el genocidio

Daniel Gatti
Edición 2069 Suscriptores
Conferencia de emergencia por Gaza en Colombia

«Lo que nos falta es valentía»

Pablo Pozzolo