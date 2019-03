“El próximo va a ser un gobierno de partidos”

—Con la desintegración de Alianza Nacional, el ala wilsonista del Partido Nacional (PN) llega debilitada a la competencia electoral. ¿Qué

expectativas tiene de cara a las internas?

—Yo creo que se va a recomponer.

Estoy convencido, además, de que toda interna en la que haya más de dos

candidatos se polariza, en cualquier parte del mundo. Se va a polarizar la

interna del Partido Colorado, la del Frente Amplio y también la del PN, a mi

modo de ver, entre el doctor Lacalle y quien habla.

—¿Por qué lo aclara? ¿Llegó a

imaginarse una polarización entre Luis Lacalle Pou y Juan Sartori?

—Le expreso que no. No voy a dar

muchos nombres más ni voy a hacer mucha construcción de palabra respecto del

escenario que me parece que es el que se va a dar. La mejor encuesta es la de

la Corte Electo...