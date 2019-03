Ensamble de sí mismo

“Matador”, el cuarto disco digital del guitarrista y compositor Santiago Bogacz, engarza distintas influencias musicales al obsesivo repicar de un mantra. Eso que suena a ritual, en él, es estilo.

—¿Tenés una definición para tu música?

—No,

y rechazo las etiquetas. Creo que mi música está en determinado lugar y

espacio, y navega allí.

—¿A

qué experimento o sensación, entonces, la afiliarías?

—Me

cuesta responderte sin caer en lo que me incomoda, las etiquetas. Y cuestiono

la palabra “experimental” porque no hay tal cosa, no existe la música

experimental. Tampoco puedo decir que lo que hago es jazz, aunque tiene algo;

tampoco folclore, aunque tiene algo, y por mucho que lo piense, perdoná, no sé

definirla. Lo único que me viene a la cabeza, así, rápido, es un adjetivo:

ritualis...