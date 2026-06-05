«Es posible resistir el despotismo fabril» - Semanario Brecha
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El cercano fin de la «escala 6x1» en Brasil

«Es posible resistir el despotismo fabril»

Daniel Gatti
5 junio, 2026
- Tiempo de lectura: 2 min

El sociólogo del trabajo Ricardo Antunes conversó con Brecha sobre la anulación por la Cámara de Diputados brasileña de la llamada escala 6x1, que legaliza la sobreexplotación de millones de trabajadores brasileños

Trabajador en el acto del 1 de mayo de 2026 en Rio de Janerio. Agencia Brasil.

En Brasil un mínimo de 15 millones de personas, según datos de centrales sindicales, tenían hasta ahora una semana laboral regida por la «escala 6x1» (seis días trabajados por uno de descanso). Laboraban (laboran: todavía lo siguen haciendo) al menos 44 horas, si no bastante más, fundamentalmente en comercio y servicios. Hay sectores en los que hasta la escala 6x1 es una ficción: los casos «análogos a la esclavitud» descubiertos en los últimos años en la construcción, la agricultura, la recolección de la caña de azúcar y la uva, laminería informal, los empleos domésticos y los talleres textiles clandestinos son varios miles y hay obviamente muchísimos más, no ventilados. La semana pasada, la Cámara de Diputados dio el primer paso para eliminar la 6x1 y reemplazarla por la 5x2 (cinco d...

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Publicado en: Edición 2115 Mundo
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