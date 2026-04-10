Esa victoria imposible - Semanario Brecha
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(Otro) monumental patinazo de Trump

Esa victoria imposible

Raúl Zibechi
10 abril, 2026
- Tiempo de lectura: 8 min

Minutos antes de que venciera el plazo que él mismo había fijado para «liquidar a la civilización iraní», Donald Trump aceptó la propuesta de Pakistán de establecer dos semanas de tregua con Irán. La derrota de la estrategia de la Casa Blanca se produjo en medio de un agudo caos interno.

Manifestación contra el proyecto de ley de seguridad global, que busca limitar la posibilidad de filmar y fotografiar a agentes policiales, en Toulouse, ayer. AFP, Lionel Bonaventure.

En su última edición, la revista británica The Economist coloca en su portada a un presidente de Estados Unidos vociferante y detrás a un sonriente Xi Jinping, bajo un titular que evoca una célebre frase de Napoleón: «Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error». Esos mismos días, las encuestas aseguraron que el apoyo interno a Trump era bastante menor (diez puntos menos) que el que tenía su predecesor demócrata Joe Biden a la misma altura de mandato. Con su estrategia comunicacional, Trump consiguió conmover al mundo cuando aseguró que «desataría el infierno» sobre Irán devolviéndolo a la «Edad de Piedra», que infligiría un daño «mucho mayor» que el que ya ha hecho desde el 28 de febrero y que podría destruir el «país entero» en una noche. «Esta noche morirá toda una ci...

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Publicado en: Edición 2107 Mundo
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