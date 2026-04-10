Esa victoria imposible

En su última edición, la revista británica The Economist coloca en su portada a un presidente de Estados Unidos vociferante y detrás a un sonriente Xi Jinping, bajo un titular que evoca una célebre frase de Napoleón: «Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error». Esos mismos días, las encuestas aseguraron que el apoyo interno a Trump era bastante menor (diez puntos menos) que el que tenía su predecesor demócrata Joe Biden a la misma altura de mandato. Con su estrategia comunicacional, Trump consiguió conmover al mundo cuando aseguró que «desataría el infierno» sobre Irán devolviéndolo a la «Edad de Piedra», que infligiría un daño «mucho mayor» que el que ya ha hecho desde el 28 de febrero y que podría destruir el «país entero» en una noche. «Esta noche morirá toda una ci...
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